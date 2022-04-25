İl il gezip hırsızlık yapan kadın Kayseri'de yakalandı - Son Dakika
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İl il gezip hırsızlık yapan kadın Kayseri'de yakalandı

25.04.2022 17:36
İl il gezip hırsızlık yapan kadın Kayseri'de yakalandı

5 ilde hırsızlık yapan ve 14 ayrı yakalama kararı ile aranan cezaevi firarisi kadın, Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı.

5 ilde hırsızlık yapan ve 14 ayrı yakalama kararı ile aranan cezaevi firarisi kadın, Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik 7 mahallede operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, Kayseri, Mersin, Ankara, Tokat ve Sakarya 'da 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hırsızlığı', 'taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'mala zarar verme' ve 'hükümlük veya tutuklunun kaçması' suçlarından 14 ayrı yakalama emri ile aranan, bu suçlardan toplamda 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi F.Ç. yakalandı. Ayrıca, hakkında 2 yıl 1 ay ile 3 yıl 9 ay arasında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi de yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişi cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

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Emniyet Müdürlüğü, Cezaevi, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İl il gezip hırsızlık yapan kadın Kayseri'de yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İl il gezip hırsızlık yapan kadın Kayseri'de yakalandı - Son Dakika
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