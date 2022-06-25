İl il gezip motosiklet çalan zanlı yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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İl il gezip motosiklet çalan zanlı yakalanıp tutuklandı

25.06.2022 09:53
İl il gezip motosiklet çalan zanlı yakalanıp tutuklandı

Adana'da motosiklet çaldığı için arkadaşıyla birlikte yakalanıp tutuklanan zanlının il il gezip hırsızlık yaptığı öğrenildi.

Adana'da motosiklet çaldığı için arkadaşıyla birlikte yakalanıp tutuklanan zanlının il il gezip hırsızlık yaptığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde son bir ayda 10 motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını iki şüphelinin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelilerin önce keşif yaptığı, sonra da eşkallerinin belli olmaması için yüzlerine cerrahi maske takıp, önlem aldıkları bilgisine ulaşıldı. Daha sonra da şüphelilerden birinin park halindeki motosikletlerin direksiyon kilidini kırarken, diğerinin ise aracı sürükleyerek götürdüğü saptandı. Bu anlar da saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı.

Çalışmasını derinleştiren ekipler, şüphelilerden birinin 6 ilde 54 motosiklet çaldığı belirlenen Ali Gaffar S. (21), suç ortağının ise çeşitli suçlardan 14 kaydı bulunan Mehmet Ali O. (18) olduğunu tespit etti. Ayrıca şüphelilerin, hırsızlık için gittikleri bir adreste tanıştıkları; daha sonra birlikte çalışmaya başladıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin, Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önündeki motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ali Gaffar S.'nin keşif için bölgeye geldiği sırada maske takmayı unuttuğu, sonrasında ise direksiyon kilidini kırıp, Mehmet Ali O. ile motosikleti çaldığı anlar yer aldı.

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, adresleri belirlenen şüphelileri eş zamanlı baskınlarda yakaladı. Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüpheliler; ifadelerinde suçu birbirlerinin üzerine attı. Öte yandan şüphelilerden Mehmet Ali O.'nun, bir süre önce çalıp sattıkları bir motosikletin parasını paylaşma konusunda tartıştığı Ali Gaffar S.'yi bıçakladığı da öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Gaffar S. ile Mehmet Ali O., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İl il gezip motosiklet çalan zanlı yakalanıp tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İl il gezip motosiklet çalan zanlı yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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