İl il gezip topladıkları atalık tohumları Gökçeada'da un ve ekmeğe dönüştürdüler - Son Dakika

İl il gezip topladıkları atalık tohumları Gökçeada'da un ve ekmeğe dönüştürdüler

Türkiye'nin birçok ilini gezip avuç avuç ata tohumu toplayan iki arkadaş, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde ekip büyüttükleri buğdaylardan un ve ekmek üretmeye başladı.

Türkiye'nin birçok ilini gezip avuç avuç ata tohumu toplayan iki arkadaş, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde ekip büyüttükleri buğdaylardan un ve ekmek üretmeye başladı.

Ata tohumlarının geleceğe taşınması için başladıkları serüvenlerinde pek çok çiftlikte gönüllü çalışan Volkan Berk ve Burak Soykan, buğday hasatlarına katılıp bu konuda deneyim sahibi oldu.

Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'yi karış karış gezerek avuç avuç ata yadigarı buğday tohumu toplayan genç girişimciler, bunları Gökçeada'da yetiştirmeye karar verdi.

Adaya geldiklerinde Şahinkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Azmi Uygun ile tanışan Berk ve Soykan, kendilerine tahsis edilen 200 dönüm alanda ekime başladı.

İlk hasatları bu sene yapılan buğdaylar, kooperatifin 100 yıllık değirmeninde öğütülüp un haline getirildi, ardından ekmek üretildi.

Volkan Berk, AA muhabirine, ata tohumu buğdayların gelecek kuşaklara aktarılması için verdikleri mücadeleyi anlattı.

Türkiye'yi il il, köy köy gezerek tohum topladıklarını belirten Berk, şunları söyledi:

"Yaklaşık 5 yıldır Gökçeada'da bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kooperatifin sunduğu olanaklar sayesinde burada bir sene önce dikim için çalışmalara başladık. İlk hasadımız bu yıl sonuçlandı. Harman yaptık. Çalkak denen aletle buğdaylarımızı temizledik. 2020 hasadımızın unlarını öğütmeye başladık."

100 yıllık taş değirmende tam buğday unu üretiliyor

Berk, 30 çeşit buğdaydan ürün elde edebilecek konuma geldiklerini bildirdi.

Topladıkları tohumların tamamının, Anadolu'nun köylerinde evrimleşmiş buğdaylara ait olduğunu ifade eden Berk, şu bilgileri paylaştı:

"Besin değerleri modern buğdaylara göre daha yüksek. Besleyicilik değeri daha yüksek. 100 yıllık bir taş değirmen kullanıyoruz ve tam buğday unu üretiyoruz. Herhangi bir şekilde elekten geçirmiyoruz. Kabuğuyla, her şeyiyle tam buğday unu çıkıyor. Anadolu'dan farklı çeşitler getiriyoruz. Çanakkale yöresinden kara kılçık, sarı buğday, Kars yöresinden kırmızı buğday, Bitlis'ten kırik, Şanlıurfa'dan haymana gibi farklı buğday çeşitlerini farklı bölgelerden getiriyoruz. Aynı zamanda tohumları buraya adapte etmeye çalışırken, bir taraftan da halihazırda üretim yapıldıkları yerlerde üreticiyi destekleyerek orada da üretime devam edilmesini sağlıyoruz."

Gökçeada'nın deniz seviyesinde bir bölge olduğunu hatırlatan Berk, Kars'tan 1500 metre rakımdan getirdikleri buğdayın bölgeye hemen uyum sağlayamadığını aktardı.

Küçük üreticiyi desteklemeye devam ederken, kendi unlarını ürettiklerini vurgulayan Berk, "Dışarıdan getirdiğimiz buğday buraya uyum sağlasın diye uğraşıyoruz. Bununla da İstanbul'da ekşi mayalı ekmekler yapıyoruz. Yaptığımız işle ilgilenen eski köy popülasyonu ata buğdaylarını üretmek isteyen köylüler olduğu takdirde de tohumlarımızı paylaşıyoruz." dedi.

"Gökçeada 'ekolojik ada' olma yolunda ilerliyor"

Kooperatif başkanı Azmi Uygun da bu girişimin ortağı oldukları için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Özellikle gençlerin böyle bir girişimine destek vermenin ayrı bir keyif olduğuna işaret eden Uygun, "Buğdaylarımız üç şekilde eleniyor; birinci kalite, ikinci kalite, üçüncü kalite olarak. Kalanlar ise tavuk yemi yapılıyor. Bu buğdayın faydası, bağırsakları çalıştırıyor. Bağırsaklara çok faydalı. Fazla ekmek yemiyorsun, iki dilimle doyuyorsun." ifadelerini kullandı.

Bu tür girişimlerle Gökçeada'nın "ekolojik ada" olma yolunda hızla ilerlediğini dile getiren Uygun, "Bu doğal buğdaylardan olan unlarımızı, değirmenimizin yanında fırınımız var, inşallah seneye fırınımızı faaliyete geçireceğiz. Burada doğal buğdaydan, doğal ekmekten köy ürünlerinden kahvaltı yeri yapacağız. En yakın hedefimiz bu, inşallah başaracağız." diye konuştu.

İl il gezip topladıkları atalık tohumları Gökçeada'da un ve ekmeğe dönüştürdüler

Çanakkale, Gökçeada, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 11:14

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İl il gezip topladıkları atalık tohumları Gökçeada'da un ve ekmeğe dönüştürdüler - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak Bakan Selçuk: Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız Xiaomi ve Oppo'dan sonra bir Çinli telefon üreticisi daha Türkiye'ye geliyor G.Saray ve Beşiktaş'ın istediği Lemina, yaptığı paylaşımla Süper Lig'e dönüş sinyali verdi 26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz? Van ve Osmaniye'de 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi Vuhan'daki tepki çeken havuz partisiyle ilgili Çin'den ilk yorum: Salgınla mücadelede stratejik bir zafer Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız Beşiktaş Başkanı Çebi, Koita transferiyle ilgili konuştu: Teknik heyet isterse gerekeni yaparız Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz 2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı         
14:28
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap         
14:21
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı 3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı         
14:13
"Çöpe bayrak atıldı" videosu paylaşan kişinin eylemi kendisinin yaptığı belirlendi         
14:07
Beşiktaş ile anlaşan Welinton, imza atmadan takım yemeğine katıldı Beşiktaş ile anlaşan Welinton, imza atmadan takım yemeğine katıldı         
13:39
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı         
13:28
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı         
13:15
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor         
12:52
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek         
12:35
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor         
12:23
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler         
12:21
Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın         
12:08
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi         
11:52
Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı         
11:42
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı         
11:18
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
11:14
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
11:13
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti         
10:54
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu         
10:30
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu         
10:03
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar         
10:03
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi         
09:46
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek         
09:08
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu         
08:04
Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı         
07:44
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı         
07:22
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada         
00:25
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı         
00:10
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi         
21:48
Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu         
20:16
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü         
19:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2020 17:45:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İl il gezip topladıkları atalık tohumları Gökçeada'da un ve ekmeğe dönüştürdüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei