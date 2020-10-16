İl, ilçe ve şube müdürleri bir araya geldi - Son Dakika

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, ilçe ve şube müdürleriyle bir araya geldi.

İl Müdürü Yoldaş, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Sosyal Tesisler Toplantı Salonunda ilçe ve şube müdürlerinin katılımıyla istişare toplantısı yaptı. Toplantıda ilçe müdürleri ilçelerindeki sorunları dile getirirken, İl Müdürü Yoldaş ise, müdürlüklerinin yürütmüş olduğu faaliyetler ve projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. - BİLECİK