İl İstihdam Kurulu Toplandı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.



2019 yılının ilk istihdam Kurulu toplantısı Kilis Valiliği toplantı salonunda yapıldı.



Toplantıya Kilis Valisi Recep Soytürk başta olmak üzere Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü İç Denetim Kurulu Başkanı Cihat Demiralp, Çalışma ve İş Kurumu Kilis il Müdürü Erdinç Çamlı ile beraber Kurul üyeleri katıldı.



Gündeme dair konuların görüşülmesinin ardından bir açıklama yapan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Erdinç, "Bilindiği üzere Türkiye İş Kurumu iş ve işçi bulmaya aracılık eden Kamu istihdam kurumudur. Günümüze kadar birçok kişiyi işe yerleştirmek ile birlikte istihdamı koruyan ve ülke genelinde de istihdamın gelişmesine de faydalı çalışmalar yapan ve bu tür faaliyetleri ile ilgili iş gücü piyasasında politikalar üreten bir kamu kurumudur. 2019 yılı Ocak ayı itibari ile ilk il İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulumuzun toplantısını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu toplantımızın amacı 2019 yılında hangi mesleklerde ne kadar kurslar açacağımızı bununla ilgili ne tür çalışmalar yapacağımızı ilimizde istihdamın gelişmesine ne tür politikalar uygulayacağımızı bilgilendirme ve değerlendirmeler yapılmıştır" diye konuştu. - KİLİS

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İstanbul'da Vatandaşların Üzerine İş Yeri Tabelası Düştü

Katarlı Firmalar, Türk İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

Dünyaca Ünlü Barcelona Kulübü, Türk Şirketi Dava Etti

E-Ticaret Devi Amazon'un Dağıtım Merkezindeki Çöp Kutusunda Ölü Bebek Bulundu