İl istihdam kurulu toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İl istihdam kurulu toplantısı düzenlendi - Son Dakika

İl istihdam kurulu toplantısı düzenlendi

7 saat önce

2020 yılı 1. dönem İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı.

İl istihdam kurulu toplantısı düzenlendi, System.String[]

2020 yılı 1. dönem İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı.


Toplantı, Iğdır Valisi Enver Ünlü başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. 2019 yılında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi ile başladı. 2020 yılı iş gücü eğitim planın görüşülmesi, Yürütme Kurulu Üyelerinin yeniden belirlenmesi ve Diğer Kurum ve Kuruluşların önerileri görüşüldü.


2020 yılına ait kurumsal faaliyetler yeni teşvik programları hakkında Kurula bilgi verilmesinin ardından toplantı sona erdi. - IĞDIR

Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:45 Kaynak: İHA
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