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İl İstihdam Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

İl İstihdam Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

08.06.2021 22:21
İl İstihdam Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi, System.String[]

İl İstihdam Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildiİl istihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı bu gün, Vali Yardımcısı Şahin BAYHAN başkanlığında Valilik Birlik Toplantı Salonunda yapıldı.

İl İstihdam Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildiİl istihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı bu gün, Vali Yardımcısı Şahin BAYHAN başkanlığında Valilik Birlik Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hasan YILDIZ, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Alim ÇAYCI ve diğer kurul üyeleri katıldı. Toplantıda Çalışma ve İş Kurumu faaliyetleri hakkında Kurul Üyelerine bilgi verildi. 2021 Ocak-Mayıs döneminde işe yerleştirmeler, işbaşı eğitim programları, istihdam garantili mesleki eğitim kursları, danışmanlık faaliyetleri ile pandeminin etkilerinin azaltılması amacıyla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında gerçekleştirilen kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, yarım çalışma ödeneği gibi konularda bilgi aktarıldı. Ayrıca pandemi etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla kişilerin istihdamda kalma süreleri ile ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün raporu Kurulca değerlendirildi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Avrupadan Türkiye'ye Vegan Mutfak Stajı" hakkında çalışmaları ele alındı. Toplantı yapılan istişarelerin ardından sona erdi.

İl İstihdam Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Mesleki Eğitim, İstihdam, Mayıs, Ocak, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İl İstihdam Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika


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