İl İstihdam Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İl İstihdam Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika Ekonomi

İl İstihdam Kurulu toplantısı yapıldı

6 saat önce

İl istihdam Kurulu toplantısı Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.

İl İstihdam Kurulu toplantısı yapıldı, System.String[]

İl istihdam Kurulu toplantısı Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.


Valilik Toplantı Salonunda Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında gerçekleştirilen İl İstihdam Kuruluna Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Çalışma ve İş Kurumu Kilis İl Müdürü Erdinç Çamlı, Kilis il Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, KESOB Başkanı Şevket Memiler, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer ile kurul üyeleri katıldı.


İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları (İİMEK), 2020 yılı 1. Olağan toplantısın kurul üyelerine bilgilendiren Çalışma ve İş Kurumu Kilis İl Müdürü Erdinç Çamlı, "İİMEK, 2000 yılından bu yana, Türkiye İş Kurumu bünyesinde, iller düzeyinde faaliyet göstermektedir. Kurulun oluşturulma amacı, farklı kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve eş güdümü sağlayarak, işsizlikle mücadelede yerel olanakların ve kaynakların harekete geçirilmesidir. İİMEK, illerde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile birlikte ilgili diğer kamu kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra, işçi, işveren ve esnaf örgütlerinin, sanayi odalarının ve başka yerel kuruluşların temsilcilerinden oluşmaktadır. Mevzuata göre İİMEK' ten beklenen öncelikli görevler, yerel işgücü piyasasının durumunun, ihtiyaçlarının ve sorunlarının ildeki ilgililer tarafından belirlenip izlenmesi, işgücü talebi bulunan alanlarda meslek kurslarının düzenlenmesinin sağlanması, istihdam kayıplarının önlenmesi ve yeni istihdam alanlarının gerçekleştirilmesidir" ifadesini kullandı. - KİLİS

Çamlı, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erkeklerde sperm üretimini, kadınlarda yumurta sayısını azaltıyor! Alışveriş fişleriyle ilgili korkutan uyarı
Tuğba öğretmenin erkek arkadaşı: Bir gece önce telefonunun şifrelerini yolladı Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tarih yazıyor AEK, Caner Erkin'i transfer etmek istiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 22:36:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İl İstihdam Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]