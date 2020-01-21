İl İstihdam Kurulu toplantısı yapıldı

İl istihdam Kurulu toplantısı Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.



Valilik Toplantı Salonunda Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında gerçekleştirilen İl İstihdam Kuruluna Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Çalışma ve İş Kurumu Kilis İl Müdürü Erdinç Çamlı, Kilis il Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, KESOB Başkanı Şevket Memiler, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer ile kurul üyeleri katıldı.



İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları (İİMEK), 2020 yılı 1. Olağan toplantısın kurul üyelerine bilgilendiren Çalışma ve İş Kurumu Kilis İl Müdürü Erdinç Çamlı, "İİMEK, 2000 yılından bu yana, Türkiye İş Kurumu bünyesinde, iller düzeyinde faaliyet göstermektedir. Kurulun oluşturulma amacı, farklı kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve eş güdümü sağlayarak, işsizlikle mücadelede yerel olanakların ve kaynakların harekete geçirilmesidir. İİMEK, illerde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile birlikte ilgili diğer kamu kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra, işçi, işveren ve esnaf örgütlerinin, sanayi odalarının ve başka yerel kuruluşların temsilcilerinden oluşmaktadır. Mevzuata göre İİMEK' ten beklenen öncelikli görevler, yerel işgücü piyasasının durumunun, ihtiyaçlarının ve sorunlarının ildeki ilgililer tarafından belirlenip izlenmesi, işgücü talebi bulunan alanlarda meslek kurslarının düzenlenmesinin sağlanması, istihdam kayıplarının önlenmesi ve yeni istihdam alanlarının gerçekleştirilmesidir" ifadesini kullandı. - KİLİS