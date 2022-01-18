Kırşehir İl İstihdam Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kırşehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Konferans Salonu'ndaki toplantıda konuşan Akın, il düzeyinde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına yönelik politikalar belirlenmesi için toplandıklarını anımsattı.

Toplantıda, işsizliğe yönelik olarak alınacak tedbirleri görüştüklerini vurgulayan Akın, "Bilindiği gibi, işsizlik ülkelerin en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Biz de ilimizde işsizliğin önlenmesi, istihdamın artırılmasına yönelik İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısında değerlendirmelerde bulunuyor ve gereken kararları alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya istihdama yönelik yapılan çalışmalarla ilgili sunum yaptı.