Son Dakika Haberleri: İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı
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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı

8 dakika önce

Bayburt'ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu dönem sonu toplantısı gerçekleştirildi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı, System.String[]

Bayburt'ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu dönem sonu toplantısı gerçekleştirildi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Valilik'te düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, belirli aralıklarla gerçekleştirilen toplantıların sonuncusunda istihdam sorunlarını ele almak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Ekonomik gelişmelerle iş gücü piyasasına ilişkin gelişmelerin de değerlendirildiği toplantıların bu bakımından önemli olduğunu aktaran Epcim, katılımcılara teşekkür etti.

İŞKUR İl Müdürü Abdullah Kahveci de toplantıda kurul üyelerine istihdama yönelik çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Toplantıya, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Cüneyt Epcim, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:30 Kaynak: AA
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