Son Dakika Haberleri: İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

32 dakika önce

2019 yılı 1. Dönem İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Vali Sayın Süleyman Elban başkanlığında yapıldı.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı, System.String[]
2019 yılı 1. Dönem İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Vali Sayın Süleyman Elban başkanlığında yapıldı.

Çalışma ve İş Kurumu Ağrı İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; Vali Elban'ın yanı sıra, kamu kurum yöneticileri, meslek odaları, sendika ve STK temsilcileri katıldı.

Toplantıda yapılan sunumda Ağrı İŞKUR'un 2018 yılındaki faaliyetleri anlatıldı. Ağrı İŞKUR 2018 yılında Özel Sektöre 2.153 kişi yerleştirildiği, 1602 kişiye Meslek Edindirme Kursu açıldığı, 839 kişi İşbaşı Eğitim Programları ile özel sektörde çalışma imkanı sağlandığı belirtildi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:40 Kaynak: İHA

İŞKUR, Ağrı, Güncel
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