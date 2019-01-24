Son Dakika Haberleri: İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

53 dakika önce

Malatya'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı düzenlendi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Malatya'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş'un başkanlığında Valilik binasında yapılan 2019 yılı 1. Dönem İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında işsizliğin giderilmesi, istihdamın arttırılması, çalışma hayatındaki sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantıda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 2018 yılındaki faaliyetleri anlatıldı.

İŞKUR tarafından 2018 yılında özel sektöre 13 bin 254 kişi, kamu sektörüne 40 kişi olmak üzere toplam 13 bin 294 kişinin işe yerleştirildiği belirtildi.

Ayrıca 432 engelli ve 15 eski hükümlünün istihdamının sağlandığı ifade edilerek, 2018 yılında İŞKUR tarafından 10 bin 718 kişiye meslek edindirme kursu verildiği kaydedildi.

Toplantıda, kentte düzenlenecek iş gücü yetiştirme kursları, girişimcilik eğitim programları, istihdamın korunmasına yönelik çalışanların sertifika programları, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleriyle ilgili konular görüşüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:55 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kara Kışın Esir Aldığı Muş'ta Kar Kalınlığı 10 Metreye Ulaştı Son Dakika! AK Parti'den Venezuela Açıklaması: Hiçbir Ülke Venezuela'ya Devlet Başkanı Atayamaz

Fransa Ekonomi Bakanı Duyurdu: Renault'nun CEO'su İstifa Etti Mansur Yavaş: Hayvanlara Dindar İnsanların Çocukları Daha Fazla Eziyet Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 12:48:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]