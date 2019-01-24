İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Malatya
'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı düzenlendi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın
Baruş'un başkanlığında Valilik binasında yapılan 2019 yılı 1. Dönem İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında işsizliğin giderilmesi, istihdamın arttırılması, çalışma hayatındaki sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.
Toplantıda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 2018 yılındaki faaliyetleri anlatıldı. İŞKUR
tarafından 2018 yılında özel sektöre 13 bin 254 kişi, kamu sektörüne 40 kişi olmak üzere toplam 13 bin 294 kişinin işe yerleştirildiği belirtildi.
Ayrıca 432 engelli ve 15 eski hükümlünün istihdamının sağlandığı ifade edilerek, 2018 yılında İŞKUR tarafından 10 bin 718 kişiye meslek edindirme kursu verildiği kaydedildi.
Toplantıda, kentte düzenlenecek iş gücü yetiştirme kursları, girişimcilik eğitim programları, istihdamın korunmasına yönelik çalışanların sertifika programları, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleriyle ilgili konular görüşüldü.