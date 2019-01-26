İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı
1 saat önce
2019 Yılı 1. Dönem İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Vali Sayın Süleyman Elban başkanlığında yapıldı.
2019 Yılı 1. Dönem İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Vali Sayın Süleyman Elban
başkanlığında yapıldı.
Çalışma ve İş Kurumu Ağrı
İl Müdürlüğü (İŞKUR
) tarafından Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; Vali Elban'ın yanı sıra, kamu kurum yöneticileri, meslek odaları, sendika ve STK
temsilcileri katıldı.
Toplantıda yapılan sunumda Ağrı İŞKUR'un 2018 yılındaki faaliyetleri anlatıldı. Ağrı İŞKUR 2018 yılında Özel Sektöre 2.153 kişi yerleştirildiği, 1602 kişiye Meslek Edindirme Kursu açıldığı, 839 kişi İşbaşı Eğitim Programları ile özel sektörde çalışma imkanı sağlandığı belirtildi. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:26 Kaynak: İHA
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