Son Dakika Haberleri: İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

2019 Yılı 1. Dönem İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Vali Sayın Süleyman Elban başkanlığında yapıldı.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı, System.String[]
2019 Yılı 1. Dönem İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Vali Sayın Süleyman Elban başkanlığında yapıldı.

Çalışma ve İş Kurumu Ağrı İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; Vali Elban'ın yanı sıra, kamu kurum yöneticileri, meslek odaları, sendika ve STK temsilcileri katıldı.

Toplantıda yapılan sunumda Ağrı İŞKUR'un 2018 yılındaki faaliyetleri anlatıldı. Ağrı İŞKUR 2018 yılında Özel Sektöre 2.153 kişi yerleştirildiği, 1602 kişiye Meslek Edindirme Kursu açıldığı, 839 kişi İşbaşı Eğitim Programları ile özel sektörde çalışma imkanı sağlandığı belirtildi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:26 Kaynak: İHA

İŞKUR, Ağrı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki Hain Saldırıyla İlgili Konuştu: Uçaklar Kalkınca Dağıldılar Irak'ın Kuzeyinde Yer Alan Üs Bölgemize, PKK Provokasyonu Sonrası Saldırı Gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! İşte AK Parti Gaziantep Adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediyelere Seslendi: Fiyatları Artıranları Hesaba Çekin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 19:01:09. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]