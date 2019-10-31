Son Dakika Haberleri: İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı
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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

6 saat önce

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu ekim ayı olağan toplantısı Vali Ali Mantı başkanlığında gerçekleştirildi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı, System.String[]

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu ekim ayı olağan toplantısı Vali Ali Mantı başkanlığında gerçekleştirildi.

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Mantı, kentte yeni yatırımlar ve daha çok istihdam sağlanmasının önemine dikkat çekerek el birliği içerisinde özelde Aksaray'ın genelde Türkiye'nin gelişmesi için gayret göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Yapılan çalışmalar ve programlarla genç istihdamda Aksaray'ın Türkiye'de birincisi işe yerleştirmede ise Türkiye dördüncüsü olduğunu belirten Mantı, geçen yılın ilk 10 ayına göre bu yıl istihdamda yüzde 60 artış sağlandığını kaydetti.

Aksaray Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Mahmut Akkuş da gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi.

Toplantı, OSB Müdürü Ayhan Ermiş tarafından yatırım ve istihdam ile ilgili son bilgiler paylaşılmasının ardından kurul üyelerinin görüş ve önerileri değerlendirilmesiyle son buldu.

Türkiye, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:46 Kaynak: AA
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