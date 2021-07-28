Valililik toplantı salonunda İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda; Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünün 2021 yılında yürütülen faaliyetleri, meslek edinme programlarında açılan kurslar, ilin istihdamına katkı sağlayacak projeler ve mesleki eğitim alanlarının genişletilmesi konuları görüşüldü.

Kaynak: Habermetre

Engin Sarıibrahim, Mesleki Eğitim, İstihdam, Son Dakika

Son Dakika › Sadece Haberler › İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Sarıibrahim Başkanlığında Gerçekleştirildi - Son Dakika

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