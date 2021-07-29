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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

29.07.2021 01:14
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı GerçekleştirildiMardin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) 2021 yılı 3'üncü toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında yapıldı.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı GerçekleştirildiMardin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) 2021 yılı 3'üncü toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında yapıldı. Valilik Dara toplantı salonunda istihdam sağlamaya yönelik faaliyetlerin görüşüldüğü ve yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıya; Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Akın, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Yapılan çalışmalar ve faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantının açılış konuşması yapan Vali Mahmut Demirtaş, bir taraftan İşsizliğin giderilmesi, istihdamın artırılması ve şehrin kalkınmasına yönelik çalışmalarına devam ettiklerini dile getirirken bir taraftan da küresel piyasalarda dalgalanmalara neden olan Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelelerini sürdüklerini kaydetti. Konuşmasında iş hayatı ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ile birlikte hayatın normal süreçte sürdürebilmesinin yolunun aşılanma olduğuna dikkat çeken Vali Demirtaş, "İlimizde işsizliğin giderilmesi ve istihdamın artırılmasına yönelik yatırım gerçekleştirmek isteyen yerli ve yabancı yatırımcıya devletimiz birçok alanda bize fırsatlar sunmaktadır. Şehrimizin ekonomiyle anılan bir şehir olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm dünyada ciddi bir sağlık tehdidi oluşturan ve aynı zamanda ekonomileri de olumsuz yönde etkileyen koronavirüs ile mücadelede en etkili yöntem olan aşılmaya tüm vatandaşlarımızı bir kez daha davet ediyorum. " dedi. İstihdamın korunması, yaygınlaştırılması amacıyla geliştirilen projelerin detaylarıyla ele alındığı toplantı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Akın tarafından ilimizde faaliyet gösteren özellikle özel sektör işletmelerin işbirliğinde yürütülen Meslek Edindirme Kurslarından yıl boyunca 4 bin 171 kursiyerin meslek edinme veya mesleki tecrübe kazanma amacıyla yararlandığı ve mesleki eğitimlerin yıl boyunca devam edeceği, gençlerin istihdamına katkı sunacak mesleki eğitimlere yoğunlaşmasının gerektiği, engellilerin ve eski hükümlülerin istihdamı, mesleki eğitimi ve rehabilitasyonları ile kendi işlerini kurmalarına yönelik İŞKUR tarafından verilen hibe destekleri ve tarımsal alandaki gelişmeler ile istihdam olanakları hususunda kurul üyelerini bilgilendirme sunumuyla devam etti. Kurul üyelerinin görüş alışverişinde bulunulmasının ardından toplantı gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanmasıyla son buldu.

Mahmut Demirtaş, Mesleki Eğitim, Mehmet Akın, İstihdam, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

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