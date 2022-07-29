Karabük'ten kısa kısa

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

İstihdamı geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif iş gücü programlarının belirlenmesi amacıyla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 3. Olağan Toplantısı, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

İŞKUR İl Müdürü Mustafa Çalış tarafından 2022 yılı ocak-haziran döneminde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında Vali Gürel ve kurul üyelerine sunum yapılan ve veriler eşliğinde genel bilgiler verilen toplantı, istihdam ve mesleki eğitim alanında yapılan çalışmalarla ilgili İŞKUR personelince yapılan sunumun ardından sona erdi.

Toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, ilgili kurum ve kuruluşların müdürleri ile kurul üyeleri katıldı.

İYİ Parti il yönetiminden Vali Gürel'e ziyaret

Vali Fuat Gürel, İYİ Parti Karabük İl Başkanı Ali Çetin Aygün ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti, makamında kabul etti.

Ziyarette, İYİ Parti İl Başkanı Aygün ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Gürel, nazik ziyaretleri için teşekkür etti.