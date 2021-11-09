İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erdoğan, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası için direksiyon başına geçti - Son Dakika

Bilecik İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Burhanettin Erdoğan, trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına çektiği video ile destek verdi.
Erdoğan, "BiHareketineBakarHayat" etiketiyle paylaştığı ve direksiyon başında göründüğü videoda, "Trafikte emniyet kemeri yaralanmalı kazalarda riski 60 oranında azaltıyor. Güvenli trafik, 'Bi Hareketine Bakar." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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