İl Jandarma Komutanı Albay Ağaoğlu ve Defterdar Şahin'e veda yemeği - Son Dakika

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve İl Defterdarı Mustafa Şahin'in onuruna emekliye ayrılmaları nedeniyle veda yemeği düzenlendi.

Vali Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı Sosyal Tesislerinde, Vali Yardımcıları Mehmet Taşdöğen, Rahmi Köse ve Mustafa Yüksel Karadağ, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mıhammed Göktaş, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutan vekili Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ile İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal'ın katıldığı programda, Kıdemli Albay Ağaoğlu'na ve İl Defterdarı Şahin'e bundan sonraki hayatlarında aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde yaşamalarını diledi.

"Kendilerinin kenara çekilmeyip, toplumu ilgilendiren konularda gönüllü katkılarını koyacaklarını düşünüyorum"

İnsanlara ve insanlığa hizmetin sadece kamuda olmayacağını, kamuda kazanılan tecrübeyle sivil hayatta da topluma faydalı olmanın mümkün olabileceğini ifade eden Vali Şentürk, "Önemli olan kişinin görevine bağlı olmasının yanında onuruyla, şerefiyle etrafına saygılı profil bırakması. Biz bu yönüyle, birlikte çalıştığımız Komutanımıza ve Defterdarımıza şahidiz. Kendilerinin kenara çekilmeyip, toplumu ilgilendiren konularda gönüllü katkılarını koyacaklarını düşünüyorum. İnsan için önemli olan yaptığı görevlerden dolayı hoş anılmak ve geride hoş bir seda bırakmak. Hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Emeklilik hayatlarında da aynı heyecanı korumaları temennisinde bulunuyorum." dedi.

Kıdemli Albay Ağaoğlu ve İl Defterdarı Şahin, görevlerinin son gününe kadar görevlerini ifa ettiklerini, Bilecik'te de görev yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirttiler. - BİLECİK