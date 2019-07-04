Son Dakika Haberleri: İl Jandarma Komutanı Albay Arıkan'dan başaralı öğrenciye tablet
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İl Jandarma Komutanı Albay Arıkan'dan başaralı öğrenciye tablet

1 saat önce

Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, 2019 yılı LGS sınavında Niksar ilçesinde birinci olan öğrenciyi tabletle ödüllendirdi.

İl Jandarma Komutanı Albay Arıkan'dan başaralı öğrenciye tablet, System.String[]
Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, 2019 yılı LGS sınavında Niksar ilçesinde birinci olan öğrenciyi tabletle ödüllendirdi.
Arıkan, Niksar Jandarma Komutanlığında görev yapan Uzm. J. V. Kad. Çvş. Hasan Delikaya'nın LGS sınavında başarılı olan kızı Irmak Delikaya'yı makamında kabul ederek bir süre görüştü.
Albay Arıkan, başarısından dolayı tebrik ettiği öğrenciyi tabletle ödüllendirdi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:54 Kaynak: AA
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