İl Jandarma Komutanı Albay Arıkan'dan başaralı öğrenciye tablet
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Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, 2019 yılı LGS sınavında Niksar ilçesinde birinci olan öğrenciyi tabletle ödüllendirdi.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:54 Kaynak: AA
İl Jandarma
Komutanı Albay Hidayet Arıkan, 2019 yılı LGS
sınavında Niksar
ilçesinde birinci olan öğrenciyi tabletle ödüllendirdi.
Arıkan, Niksar Jandarma Komutanlığında görev yapan Uzm. J. V. Kad. Çvş. Hasan Delikaya'nın LGS sınavında başarılı olan kızı Irmak Delikaya'yı makamında kabul ederek bir süre görüştü.
Albay Arıkan, başarısından dolayı tebrik ettiği öğrenciyi tabletle ödüllendirdi.
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