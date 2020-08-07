İl Jandarma Komutanı Albay Bilgiç için veda yemeği düzenlendi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı'na ait Jandarma Genel Komutanlığı atama ve terfi kararları ile Aksaray İl Jandarma Komutanı olarak atanan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç'e veda yemeği düzenlendi.

Vali Cüneyt Epcim, veda yemeğinde yaptığı konuşmada yaklaşık bir yıldır görev yaptıkları Albay Bilgiç ile önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Vali Epcim, yeni görev yerinde Albay Bilgiç'e başarı temennisinde bulunarak atamanın hayırlı olmasını diledi.

Albay Bilgiç ile bir buçuk yıllık çalışma dönemi içerisinde yakın ilişkiler geliştirdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de Bayburt'a yaptığı hizmetler için şükranlarını ifade etti.

Yemekte söz alan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ise kendisi için ifade edilen iyi dilek ve temennilere teşekkür etti. Bayburt'taki görev süresince güzel dostluklar edindiğini belirten Albay Bilgiç, huzurlu ve güvenli şehir olarak nitelediği Bayburt'ta asayiş hizmeti yürütmekten büyük keyif aldığını dile getirdi.

Veda yemeği Albay Bilgiç'e hizmetleri anısına hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.

Yemeğe Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcıları Halit Benek ile Mehmet Nail Akgül, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ve İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın katıldı. - BAYBURT