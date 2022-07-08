İl Jandarma Komutanı Atasoy'dan kontrol noktalarına ziyaret - Son Dakika
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İl Jandarma Komutanı Atasoy'dan kontrol noktalarına ziyaret

08.07.2022 17:35
İl Jandarma Komutanı Atasoy'dan kontrol noktalarına ziyaret

Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, jandarma ekipleri tarafından emniyet tedbiri alınan yolları ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, jandarma ekipleri tarafından emniyet tedbiri alınan yolları ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından Kurban Bayram'ında yola çıkacak vatandaşların emniyetli ve güvenli seyahat etmesi için bir takım önlemler alındı. Şehirlerarası ve mahalle yollarında emniyet tedbiri alınan yol kontrol ve arama noktaları, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy tarafından ziyaret edildi. Alınan tedbirleri yerinde gören Albay Atasoy, aynı zamanda da vatandaşlarla bayramlaştı. - ESKİŞEHİR

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Son dakika haberi: Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Atasoy, trafik denetimine katıldı Son dakika haberi: Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Atasoy, trafik denetimine katıldı
Kaynak: İHA

Ercan Atasoy, Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İl Jandarma Komutanı Atasoy'dan kontrol noktalarına ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: İl Jandarma Komutanı Atasoy'dan kontrol noktalarına ziyaret - Son Dakika
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