İl Jandarma Komutanı Avkıran göreve başladı
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Kastamonu İl Jandarma Komutanı olarak ilimize atanan Jandarma Albay Mücahit Avkıran, görevine başladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:03 Kaynak: İHA
Kastamonu İl Jandarma Komutanı olarak ilimize atanan Jandarma Albay Mücahit Avkıran, görevine başladı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Görevindeyken çıkan kararname sonrasında Kastamonu İl Jandarma Komutanı olarak ilimize atanan Albay Mücahit Avkıran'ın, jandarma teşkilatının birçok kademesinde başarı ile hizmetlerde bulunduğu tecrübeli bir komutan olduğu öğrenildi. - KASTAMONU
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