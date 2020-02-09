İl Jandarma Komutanı Baykal, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İl Jandarma Komutanı Baykal, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi - Son Dakika

İl Jandarma Komutanı Baykal, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi

24 dakika önce

Muş İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, şehit ve gazi aileleriyle kahvaltıda buluştu.

Muş İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, şehit ve gazi aileleriyle kahvaltıda buluştu.

İl merkezinde bir kafede düzenlenen programda konuşan İl Jandarma Komutanı Baykal, şehit aileleriyle, yakınlarıyla, gazilerle bir araya gelmekten büyük bir şeref duyduğunu söyledi.

Büyük bir aile olduklarını, her zaman şehit yakınlarının ve gazilerin yanında yer aldıklarını belirten Baykal, "Rabbim şehadet şerbetini içmeyi, gazi olmak onurunu bizlere de nasip eder inşallah. Dünyevi açıdan bakınca ailemiz gün geçtikçe genişliyor. Bu millette ancak mücadele ederek bu günlere gelmiştir. Bu mücadele sürecektir. Hepimiz milletimize hizmet etmek yolunda gereken gayreti gösteriyoruz. Bu yolda şehit olmakta, gazi olmakta bizim için evladır, mübarektir. Sizlerle beraber olduğum için çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum." dedi.

Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Emrullah Aktaş'da son günlerde çığ, deprem gibi afet olayları nedeniyle şehadet haberleri almanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

İl Jandarma Komutanı Baykal, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi

Jandarma, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:45 Kaynak: AA
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