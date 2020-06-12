İl Jandarma Komutanı Çelik'ten Vali Günaydın'a ziyaret - Son Dakika

Kayseri İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Jandarma Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çelik ve beraberindeki jandarma mensupları, Günaydın'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Günaydın ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Jandarma Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Jandarma teşkilatının huzur ve güven için büyük bir fedakarlıkla görev yaptığını aktaran Günaydın, jandarmanın sorumluluk bölgesinde en son teknolojik cihazlarla 24 saat vatandaşlara başarılı bir şekilde hizmet ettiğini ifade etti.



İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik de kendilerine gösterdiği desteklerden dolayı Vali Günaydın'a teşekkür ederek, jandarmanın Kayseri'de yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.