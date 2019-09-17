İl Jandarma Komutanı İnce'den, gazilere ziyaret

19 Eylül Gaziler günü öncesince Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şubesini ziyaret eden Malatya Jandarma İl Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Necmi İnce "Sizleri unutursak biteriz" dedi.



Ziyarette konuşan Malatya Jandarma İl Komutanı Necmi İnce, 19 Eylül Gaziler günü nedeniyle Şehit ve Gazi Derneklerini ziyaret ettiklerini belirerek "Ancak sizleri unutursak biteriz. Şehit annelerimiz, babalarımız, eşleri, çocukları başımızın tacıdır. Her zaman söylüyoruz sizleri görmezden gelirsek biteriz. En büyük değerimiz sizlersiniz. Biz birbirimize sahip çıkacağız. Değerlerimize sahip çıkacağız. Devlet mi millet için, millet mi devlet için var her ikisi de birbiri için var. Millet Devletin daim olması için canını feda ediyor. Bu bizler için en büyük gurur. Şehitlik en büyük mertebedir bizler için sonrasında Gazilik geliyor. Hep söylerim Şehit ve Gazi yakınlarımızın emirlerindeyiz. Ne isterlerse yapmak için canla başla çalışacağız. Bu anlamda Gaziler Günü kutlu olsun" şeklinde konuştu.



Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şubesi Başkanı Mustafa Gözükara ise "Bayrakları Bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa Vatandır. Bizlerin canı Vatana fedadır. Sadece yılda bir gün hatırlanmak bizleri üzüyor. Bu cennet vatan için gözünü kırpmadan ölüme yürüyen Kahraman Şehitlerimiz ve Gazilerimizin, yakınlarının ve kendilerinin hayat şartlarının güzelleştirilerek kimseye muhtaç olmadan hayatlarını idame ettirmesi gerekmektedir. Evlatlarına babalarını, eşlerine hayat arkadaşlarını, anne ve babalarına ise evlatlarını Devlet yalnız bırakmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bireyin Gazilere ve Şehit yakınlarına sahip çıkmaları, Siyasi ve bürokratların Şehit ve Gazi Derneklerine eşit ölçüde değer vermeleri gerekmekte olup bizleri yalnız bırakmamalıdır" diye konuştu



Ziyaretin sonunda Malatya Jandarma İl Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Necmi İnce, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şubesi Başkanı Mustafa Gözükara'ya plaket verdi. - MALATYA