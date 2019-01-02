İl Jandarma Komutanı İnce'den Şehit Yakınlarına Ziyaret
1 saat önce
Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, yeni yıl dolayısıyla şehit yakınlarını ziyaret etti.
Malatya
İl Jandarma
Komutanı Albay Necmi İnce
, yeni yıl dolayısıyla şehit yakınlarını ziyaret etti.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni yıl kutlaması kapsamında İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce ve eşi Songül İnce, kent genelinde 40 şehit ailesini ziyaret etti.
Ziyaretlerde şehit ailelerine kendilerinin jandarma teşkilatı için en değerli emanetler oldukları hatırlatıldı, şehit yakınlarına sağlık, mutluluk ve esenlikler dilendi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:17 Kaynak: AA
Son Dakika! Fransa Tarafından Kırmızı ve Mavi Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı
Türk Vatandaşlığı Kazanmada Yapılan Kolaylaştırma ile Başvurular Yağmur Gibi Yağmaya Başladı
Yedikule'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Kalan 2 Kişi Kurtarıldı
Profesör, Görev Yaptığı Üniversitenin Misafirhanesinde Ölü Bulundu