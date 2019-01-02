Son Dakika Haberleri: İl Jandarma Komutanı İnce'den Şehit Yakınlarına Ziyaret

İl Jandarma Komutanı İnce'den Şehit Yakınlarına Ziyaret

1 saat önce

Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, yeni yıl dolayısıyla şehit yakınlarını ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı İnce'den Şehit Yakınlarına Ziyaret, System.String[]
Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, yeni yıl dolayısıyla şehit yakınlarını ziyaret etti.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni yıl kutlaması kapsamında İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce ve eşi Songül İnce, kent genelinde 40 şehit ailesini ziyaret etti.

Ziyaretlerde şehit ailelerine kendilerinin jandarma teşkilatı için en değerli emanetler oldukları hatırlatıldı, şehit yakınlarına sağlık, mutluluk ve esenlikler dilendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:17 Kaynak: AA

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