Ziyaret kapsamında J. Kd. Alb. Murat Kırbaç, önce Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Levent Mercin 'le dekanlık makamında bir araya geldi. Prof. Dr. Mercin'e, Dekan Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Eren Evin Kılıçkaya ve Fakülte Sekreterimiz Şaban Çağlar'ın da eşlik ettiği görüşmede fakültemizde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Habermetre

Levent Mercin, Jandarma, Kütahya, Toplum, Son Dakika

Son Dakika › Toplum › İl Jandarma Komutanı Kırbaç'tan DPÜ GSF'ye Ziyaret - Son Dakika

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