İl Jandarma Komutanı Tuğg. Köroğlu ve Heyeti, Vali Yerlikaya'yı Ziyaret Etti - Son Dakika

Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Tuğg. Nuh Köroğlu ve heyeti, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Vali Yerlikaya, ziyaretin ardından;

"Kutsal vatan savunmasında gece gündüz görevlerinin başında olan,

Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışan,

#Jandarma Teşkilatı'mız 182 yaşında.

Bu vesileyle İl Jandarma Komutanı Tuğg. Nuh Köroğlu ve heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim.

#Jandarma182Yaşında" paylaşımı yaptı.

Kutsal vatan savunmasında gece gündüz görevlerinin başında olan,

Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışan, #Jandarma Teşkilatı'mız 1??8??2?? yaşında.

Bu vesileyle İl Jandarma Komutanı Tuğg. Nuh Köroğlu ve heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. #Jandarma182Yaşında???? pic. twitter. com/1xOWjQW7Xz

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 14, 2021 Bizi Takip Edin