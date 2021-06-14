Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Tuğg. Nuh Köroğlu ve heyeti, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.
Vali Yerlikaya, ziyaretin ardından;
"Kutsal vatan savunmasında gece gündüz görevlerinin başında olan,
Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışan,
#Jandarma Teşkilatı'mız 182 yaşında.
Bu vesileyle İl Jandarma Komutanı Tuğg. Nuh Köroğlu ve heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim.
#Jandarma182Yaşında" paylaşımı yaptı.
Kutsal vatan savunmasında gece gündüz görevlerinin başında olan,
Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışan, #Jandarma Teşkilatı'mız 1??8??2?? yaşında.
Bu vesileyle İl Jandarma Komutanı Tuğg. Nuh Köroğlu ve heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. #Jandarma182Yaşında???? pic. twitter. com/1xOWjQW7Xz
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 14, 2021 Bizi Takip Edin
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › İl Jandarma Komutanı Tuğg. Köroğlu ve Heyeti, Vali Yerlikaya'yı Ziyaret Etti - Son Dakika