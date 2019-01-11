İl Jandarma Komutanından Agad'a Ziyaret

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) ziyaretinde, bölgede çalışan gazeteciler veAGAD Başkanı İbrahim Aslan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Adıyamanİl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, gazetecilere görevlerinde başarılar diledi.

Gazetecilerin Türk demokrasisi ve toplumu için önemli bir görevi ifa ettiğini vurgulayan Alay Komutanı Atasoy " Gazeteci kardeşlerimiz için son derece önemli olan bu özel günde Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti yönetimini ve gazetecileri ziyaret etmek istedik. Kamu adına, bu zor görevi kar kış demden her daim , olaya vakıf olarak olay bölgesinde oluyorsunuz. Adıyaman her şeyiyle çok güzel bir şehir. Jandarma teşkilatı olarak bizler debu güzel şehrin, insanlarına hizmet etmek için buradayız. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini en iyi şekilde koruyup, onlara yardımcı olmak için gece-gündüz çalışıyoruz.Bu vesile ile Adıyaman'da görev yapan tüm gazetecilerimizin '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü' en içten dileklerimle kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'un bu anlamlı günde AGAD'ı ziyaret etmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Aslan "Biz gazeteciler her zaman güvenlik güçleri ile iç içeyiz. Kamu yararına görev yapan meslektaşlarımız zaman zaman asayiş olaylarında da güvenlik güçlerimizle birlikte mesai yapmaktadır. İl Jandarma Komutanımız Albay Ercan Atasoy, Adıyaman'da son derece başarılı işlere imza atmıştır. Adıyaman'da mesleklerini icra eden basın mensuplarımız baştajandarma olmak üzere güvenlik güçleriyle yakın diyalog içerisinde, uyumlu bir çalışma ortamında çalışmaktadır. Bu birlikteliğin bundan sonra da devam etmesini temenni ediyoruz. AGAD olarak her konuda gerek jandarma teşkilatımızagerekse polis teşkilatımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Herhangi bir olay karşısında bilgi edinme konusunda her daim bizlere yardımcı olan güvenlik güçlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu vesile ile meslektaşlarımızın günü olan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla sağ olsunlar Jandarma Alay Komutanımız bizleri ziyaret etmiştir. Bunezaketi gösteren ve günümüz kutlayan değerli komutanımıza teşekkür ediyor görevinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

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