İl Jandarma Komutanından şehit annesine Anneler Günü ziyareti - Son Dakika

KOCAELİ İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, çığ felaketinde arama kurtarma çalışmaları sırasında şehit olan Astsubay Çavuş Fatih Karagöz'ün annesi Havva Karagöz'ü ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, Van Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketinde arama kurtarma çalışmaları sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz'ün (26), Kartepe ilçesinde yaşayan annesi Havva Karagöz'ü Anneler Günü nedeniyle ziyaret etti. Osman Aslan, Havva Karagöz'e, "Sadece Fatih'in değil hepimizin annesisin" notuyla çiçek ve hediyeler verdi. Sosyal mesafenin korunduğu ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.