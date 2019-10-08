İl Jandarma Komutanlığı havadan trafik denetimi gerçekleştirdi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından havadan trafik denetimleri aralıksız devam ediyor. Son olarak yapılan denetimlerde, kuralları ihlal eden 19 araç sürücüsüne toplam 15 bin 493 lira ceza kesildi.



Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince, helikopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip ve kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama yapan sürücüler tespit edildi. Havadan yapılan denetimlerde kurallara uymayan 19 araç sürücüsü hakkında toplam 15 bin 493 lira cezai işlem uygulandı.



Öte yandan, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği helikopterli trafik denetimine Alpu Kaymakamı Hakan Öznay ve Beylikova Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz da katıldı. - ESKİŞEHİR