İl Jandarma Komutanlığı'ndan terör operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İl Jandarma Komutanlığı'ndan terör operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı'ndan terör operasyonu: 1 gözaltı

6 saat önce

İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik olarak yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan terör operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik olarak yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Sarız ilçesinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik olarak yapılan operasyonda bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı hakkında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, bölgenin huzur ve güvenliğinin sağlanması için yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi. - KAYSERİ

PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:58 Kaynak: İHA
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