İl Jandarma Komutanlığının haziran ayı faaliyetleri açıklandı - Son Dakika
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İl Jandarma Komutanlığının haziran ayı faaliyetleri açıklandı

06.07.2022 10:26
İl Jandarma Komutanlığının haziran ayı faaliyetleri açıklandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığının haziran ayındaki faaliyetlerine ilişkin rapor açıklandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığının haziran ayındaki faaliyetlerine ilişkin rapor açıklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 56 kasten yaralama olayında toplam 139 şüpheli yakalandı.

Hırsızlık ve dolandırıcılıktan gözaltına alınan 55 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Terörle mücadele kapsamında, DHKP-C, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 8 olayda 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 6'sı tutuklandı.

Çeşitli suçlardan yakalama ve UYAP aranması bulunan 304 kişi yakalandı.

Emniyet ve asayişin temini amacıyla eş zamanlı gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven Uygulaması'nda sorgulaması yapılan 6 bin 693 kişiden çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 17 kişi yakalandı, 617 umuma açık yer ve iş yeri kontrol edildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

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