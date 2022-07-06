Emniyet ve asayişin temini amacıyla eş zamanlı gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven Uygulaması'nda sorgulaması yapılan 6 bin 693 kişiden çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 17 kişi yakalandı, 617 umuma açık yer ve iş yeri kontrol edildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İl Jandarma Komutanlığının haziran ayı faaliyetleri açıklandı - Son Dakika

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