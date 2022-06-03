İl Jandarma Komutanlığının mayıs ayı faaliyetleri açıklandı - Son Dakika
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İl Jandarma Komutanlığının mayıs ayı faaliyetleri açıklandı

03.06.2022 20:36
İl Jandarma Komutanlığının mayıs ayı faaliyetleri açıklandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığının mayıs ayındaki faaliyetlerine ilişkin rapor açıklandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığının mayıs ayındaki faaliyetlerine ilişkin rapor açıklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 70 kasten yaralama olayında toplam 167 şüpheli yakalandı.

Hırsızlık ve dolandırıcılıktan gözaltına alınan 87 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Terörle mücadele kapsamında, PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6 olayda 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 4'ü tutuklandı.

Çeşitli suçlardan yakalama ve UYAP aranması bulunan 307 kişi yakalandı.

Emniyet ve asayişin temini amacıyla eş zamanlı gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven Uygulaması'nda sorgulaması yapılan 20 bin 785 kişiden çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 22 kişi yakalandı, 621 umuma açık yer ve iş yeri kontrol edildi.

Kontrolü yapılan 9 bin 659 araçtan 67'si trafikten men edildi, 261'ine idari para cezası uygulandı, çalıntı 4 araç bulundu.

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Kaynak: AA

Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

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