Emniyet ve asayişin temini amacıyla eş zamanlı gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven Uygulaması'nda sorgulaması yapılan 20 bin 785 kişiden çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 22 kişi yakalandı, 621 umuma açık yer ve iş yeri kontrol edildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İl Jandarma Komutanlığının mayıs ayı faaliyetleri açıklandı - Son Dakika

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