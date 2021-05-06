İl Jandarma Komutanlığının nisan ayı faaliyetleri - Son Dakika

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nisan ayında çeşitli suçlardan dolayı 277 kişiyi yakaladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri, 46 kasten yaralama olayına karışan 55 şüpheliyi yakalayarak adli makamlara sevk etti.

47 hırsızlık olayına karışan 36 şüpheli ekiplerce yakalanırken 14 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Terörle mücadele kapsamında jandarma ekipleri, PKK/KCK terör örgütü suçlarından 12 olayda 12 şüpheliden 6'sını yakalarken 6'sını arama çalışmaları devam ediyor.

Jandarma ekipleri ayrıca çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 180 şüpheliyi de yakalayarak adli makamlara teslim etti.