İl Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanlık Seçimleri Yapıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir TSO'sında İl Kadın girişimciler icra komitesi başkanlık seçimleri yapıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir TSO'sında İl Kadın girişimciler icra komitesi başkanlık seçimleri yapıldı.



Toplantıya; İcra Komitesi üyeliğine seçilen 13 üye ve doğal üyeler ile TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşti.



Yapılan seçimlerde Hatice Kangal İcra Komitesi Başkanlığına, Özge Şenlik ise İcra Komitesi Başkan Yardımcılığı'na seçildi. Seçimden sonra ilk toplantısını yapan İl Kadın Girişimciler İcra Komitesi üyeleri kadın girişimcileri potansiyelinin donanımlı hale getirilmesi çalışmalarına başlanıldığı kamu oyuna duyuruldu. - KIRŞEHİR

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