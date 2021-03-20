İl Karmaları Bölgesel Kros Koşusu Elazığ'da gerçekleştirildi

Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)- Elazığ'da, Türkiye Atletizm Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında kros koşusu yapıldı. 10 ilden 300 kişinin katıldığı organizasyonda yarışmacılar sıralamaya girmek için ter döktü.

Türkiye Atletizm Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında İl Karmaları Bölgesel Kros Koşusu Elazığ'da yapıldı. Kültür Park'ta düzenlenen kros koşusuna Elazığ başta olmak üzere Bingöl, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hakkari, Bitlis, Van ve Şırnak illerinden toplam 300 kişi katıldı. 3 kız ve 3 erkek olarak toplam 6 kategoride düzenlenen organizasyonda yarışmacılar sıralamaya girmek için ter döktü. Elazığ'daki yarışma ile birlikte 3 Nisan'da Şırnak'ta yapılacak olan 2'nci kademe yarışlarında dereceye giren sporcular Sivas'ta düzenlenecek final yarışmasına katılmaya hak kazanacak.