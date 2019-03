İl Kgk, Ziyaret Turuna Etso ile Başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) yönetimi, yapılan seçimlerin ardından, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeye başladı.Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İl KGK'nın İcra Kurulu Başkanı Feride Eda Çalıkuşu ile Başkan Yardımcıları Zeynep Polat ve Aysun Talay, ilk olarak ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın 'ı ziyaret etti. Ziyarette, Kadın Girişimciler Kurulu olarak Erzurum'da yapacakları çalışmalar hakkında Özakalın'a bilgi veren KGK İcra Kurulu Başkanı Çalıkuşu, kadınların iş dünyasında layıkıyla temsil edilmesini sağlamak için her zaman ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibat ve istişare içinde bulunacaklarını söyledi.Kadın Girişimciler Kurulu olarak öncelikli hedeflerinin; kadınların gücünü ve potansiyelini ortaya çıkaracak projeleri hayata geçirmek ve kadın istihdamının önünü açacak girişimlerde bulunmak olduğunu kaydeden Çalıkuşu, bu konuda başta Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere ilgili bütün STK 'larla dirsek temasında olacaklarını vurguladı.Çalıkuşu ayrıca, önümüzdeki haftadan itibaren Vali Okay Memiş , Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Atatürk Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı ziyaret edeceklerini belirterek, Nisan ayında da TOBB'da Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Evrim Aras'a ziyarette bulunacaklarını bildirdi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın ise, ülkede kadın girişimci sayısının eskiye oranla daha fazla olduğunu ancak bunu yeterli bulmadıklarını ifade ederek, bu sebeple ETSO olarak İl Kadın Girişimciler Kurulu'nun, kadın istihdamını ve kadın girişimci sayısını artıracak çalışmalarını destekleyeceklerini belirtti. Türk kadınının, azmini ve iradesini her fırsatta ispatladığını anlatan Özakalın, kadınların iş dünyasında da her gün yeni başarı hikayeleri yazdığını sözlerine ekledi. - ERZURUM