İl Koordinasyon Kurulu 2021 2. Dönem Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

2021 yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında yapıldı.

Vali Polat, Valilik Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Toplantıda konuşan Vali Polat, "Ulaştırma - haberleşme sektöründe, 7 milyar lira proje bedelli "43 adet" proje, tarım sektöründe, 2. 6 milyar lira proje bedelli "78 adet" proje, enerji sektöründe, 223 milyon lira proje bedelli "9 adet" proje, eğitim sektöründe, "208, 6" milyon lira proje bedelli "25 adet" proje, sağlık sektöründe 140 milyon lira proje bedelli "12 adet" proje, turizm sektöründe 1 milyon lira proje bedelli "3 adet" proje, imalat sektöründe, 25 milyon lira proje bedelli "1 adet" proje, diğer kamu hizmetleri-sosyal sektöründe, 670 milyon lira proje bedelli "93 adet" proje, diğer kamu hizmetleri-iktisadi sektöründe 120 milyon lira proje bedelli "8 adet" proje olmak üzere, 10, 9 milyar lira proje bedelli, toplam 272 proje uygulanmıştır. Projelerin 2021 yılı ödeneği 2, 4 milyar lira olup;

2021 yılı 2. Dönem sonu itibariyle: Ulaştırma-haberleşme sektöründe 232. 8 milyon lira, tarımda 70. 4 milyon lira, enerjide 12 milyon lira, eğitimde 6. 5 milyon lira, sağlıkta 5 milyon lira, imalatta 14. 5 milyon lira, diğer kamu hizmet-sosyal sektöründe 30. 3 milyon lira, diğer kamu hizmetleri-iktisadi sektöründe 11 milyon lira olmak üzere, 383. 2 milyon lira harcama yapılmış olup nakdi gerçekleşme oranı yüzde 16'dır. 272 projeden, 29 adeti tamamlanmış, 139 adet projede çalışmalar devam etmekte, 61 proje ihale aşamasında olup, 43 projeye ise başlanılamamıştır" ifadelerini kullandı.

Daha sonra toplantıda yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcileri, yatırımları ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.