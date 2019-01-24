İl Koordinasyon Kurulu'nun 4. Toplantısı Yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki yatırımların, kalkınma ve büyümede lokomotif oluşturduğunu belirterek, "Son 16 yılda (2003-2018) genel bütçeden ilimize yapılan harcama toplamı 94,5 milyar liradır.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki yatırımların, kalkınma ve büyümede lokomotif oluşturduğunu belirterek, "Son 16 yılda (2003-2018) genel bütçeden ilimize yapılan harcama toplamı 94,5 milyar liradır. 5 bin 801 proje İstanbul'un hizmetine sunulmuştur." dedi.



"2018 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı", Vali Yerlikaya, başkanlığında Vatan Caddesi'nde bulunan Yatırım İzleme ve Koordinasyon binasında gerçekleştirildi.



Burada konuşan Yerlikaya, yeni yatırım döneminde, İstanbul'a daha iyi hizmet verilmesi yoğun bir mesai içerisinde olacaklarını söyledi.



Yatırım programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesinin İl Koordinasyon Kurullarının en temel görevleri arasında yer aldığını aktaran Yerlikaya, "Son 3-4 yıl içerisinde, ülkemiz ve ilimiz açısından küresel ölçekte büyük yatırımların milletimizin hizmetine sunulduğuna tanıklık ettik. Bunlardan en önemlisi; 4 etaptan oluşan ve bittiğinde yılda 200 milyon yolcuya hizmet verecek olan İstanbul Havalimanımızdır. Birinci etabı 29 Ekim 2018'de açılan İstanbul Havalimanı'nın taşınma hazırlıkları devam ediyor." diye konuştu.



"5 bin 801 proje hizmete sunulmuştur"



Bir diğer önemli yatırımın Kanal İstanbul olacağını hatırlatan Yerlikaya, şöyle devam etti:



"Kanal İstanbul'un takip edeceği 45 kilometrelik güzergah, Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru olarak belirlenmiştir. Projeye yönelik hazırlık çalışmaları devam ediyor. Hızla kalkınan ve büyüyen ülkemizde, İstanbulumuza yapılan yatırımlar, kalkınma ve büyümemizin de lokomotifini oluşturuyor. Son 16 yılda (2003-2018) genel bütçeden ilimize yapılan harcama toplamı 94,5 milyar liradır. Bu yatırım harcamalarının sektörel dağılımı; ulaştırma-haberleşmede 42,3, eğitim-kültürde 9,9, sağlıkta 3,9, enerji sektöründe 3 ve diğer kamu hizmetleri sektörlerinde toplam 35,3 milyar lira olmuştur. Toplamda 94,5 milyar lira harcama yapılarak 5 bin 801 proje İstanbul'un hizmetine sunulmuştur."



Yerlikaya, İstanbul'un dünyanın 122 ülkesinden daha fazla nüfusa ev sahipliği yaptığını belirterek burada yapılan yatırımların pek çok açıdan örnek teşkil ettiğini belirtti.



- "Projelerin toplam tutarı 152,5 milyar liradır"



Genel, özel, SGK ve KİT bütçeleri ile mahalli idarelerin sağladığı dış kredi finansman kaynağının bin 342 projeye harcandığını dile getiren Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:



"Bu projelerin toplam tutarı 152,5 milyar liradır. Önceki yıllar harcaması 39,6, 2018 yılı ödeneği 23,5 milyar, harcama tutarı ise 14 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. 2018'deki ödeneklerin yaklaşık yüzde 60'ı kullanılmış, 357 adet proje tamamlanmıştır. Yıl içerisindeki harcama tutarları itibarıyla ulaştırma-haberleşme sektörü yüzde 57 ile ilk sırada yer almıştır. Genel ve özel bütçeli kuruluşlarımızın yürüttüğü proje çalışmaları incelendiğinde; 2018'de bin 290 projenin proje tutarı 92,2 milyar, önceki yıllar harcaması 26,4 milyar, 2018 yılı ödeneği 12,8 milyar, yılı harcama tutarı 9,3 milyar lira olup yüzde 73 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. İlçe belediyeleri dışında mahalli idareler tarafından yürütülen dış kredili yatırımlar dahil olmak üzere 52 adet projenin tutarı 60,2 milyardır. Önceki yıllar harcaması 13,1 milyar, 2018 yılı ödeneği 10,6 milyar, harcaması 4,7 milyar olup, yüzde 44 nakdi gerçekleşme olmuştur. Ödeneklerin sektörel dağılımı şöyle olmuştur: yüzde 65 ulaştırma-haberleşme, yüzde 10 eğitim, yüzde 4 sağlık, yüzde 3 enerji ve yüzde 18 diğer kamu hizmetleri."



- "Sorunların çözülmesi için özveri gösterin"



Yatırımların proje tutarlarına göre ilçeler bazında dağılımında ise; Üsküdar'ın 27,3 milyar lira ile birinci, Arnavutköy'ün 14,3 ile ikinci ve Başakşehir'in 10,1 milyar lira ile üçüncü olduğunu anlatan Yerlikaya, "Devam eden yatırımlarımızın, hedeflenen sürelerde tamamlanması konusunda; kontrol, denetim ve takiplerin yerinde ve zamanında yapılması, sorunların ve dar boğazların çözüme kavuşturulması için gerekli özverinin gösterilmesini rica ediyorum." diye konuştu.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın ardından, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Coşkun Sarıyıldız, bir yılda yürütülen yatırım çalışmaları hakkında bilgi verdi.



2018 yılının 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısının değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, yatırımcı kuruluşların temsilcilerin sunum yaptı.



Toplantıya, kaymakamlık, belediye, meslek ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kamu ve özel sektördeki yatırımcı kuruluşların idarecileri katıldı.

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