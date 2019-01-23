İl Koordinasyon Kurulu Toplandı

Kütahya
'da yılın ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ömer Toraman başkanlığında yapıldı.
İl Özel İdaresi binasındaki toplantıda konuşan Toraman, önceliklerin tespit edilip kaynakların en verimli şekilde değerlendirileceğini söyledi. Türkiye
'nin son dönemlerde yüksek seviyelerde büyüme oranlarıyla yoluna devam ettiğini belirten Toraman, şunları kaydetti:
"Büyümemiz çoğu zaman yüzde 6'lar seviyesini buluyor. Ekonomiyle ilgili olarak paylaşılan bütün veriler çok iyi noktaya doğru ilerliyor. Döviz fiyatlarındaki ani yükseliş geri gelerek yerine oturmuş görünüyor. Bunun yanında, son açıklanan rakamlara baktığımızda işsizlik rakamlarında çok ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı. Dış ticaretimizde çok büyük bir artış sağlandı. Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Bize düşen; kaynakları verimli kullanmak, öncelikleri iyi tespit etmek, rasyonel kararlar almak ve bu şekilde vatandaşa hizmet etmek olmalı."
Geçen yılın yatırım programında il genelinde bin 9 kamu yatırım projesinin yer aldığı aktarılan toplantıda, 2018'de uygulanan projeler için 1 milyar 447 milyon liralık yatırımın öngörüldüğü ifade edildi. Toplamda ise 1 milyar 185 milyon lira harcama yapıldığı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açıklanan "100 Günlük Eylem Planı" kapsamında, Kütahya il genelinde 44 Millet Konağı inşa edileceği, bunun için etüt çalışmalarının başladığı belirtildi.
Toplantı, bölge ve il müdürlerinin 2018 ve 2019 yatırımları hakkında sunum eşliğinde bilgiler vermesinin ardından sona erdi.