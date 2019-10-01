İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Arslantaş başkanlığında yapıldı

Erzincan İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı dördüncü toplantısı Vali Ali Arslantaş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda davam eden yatırımlar ve projeler konuşuldu.



2019 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Erzincan Valisi Ali Arslantaş başkanlığında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Başöğretmen Salonunda yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıda, yatırımcı kuruluşların il genelinde yürüttükleri çalışmalar ele alınarak, ilgili kurum temsilcileri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Toplantıya Vali Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.



Bölge müdürlüklerinin 2019 yılı devam eden ve bitmiş yatırımların bütçelerinin anlatılmasından sonra sırasıyla tüm kurumlar yatırım ve bütçeleri hakkında görüş bildirdi. - ERZİNCAN