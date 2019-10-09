İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Epcim başkanlığında yapıldı

Bayburt İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı dördüncü toplantısı Vali Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda davam eden yatırımlar ve projeler konuşuldu.



2019 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Bayburt Valisi Cüneyt Epcim başkanlığında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Metin Köse Toplantı Salonunda yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıda, yatırımcı kuruluşların il genelinde yürüttükleri çalışmalar ele alınarak, ilgili kurum temsilcileri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Epcim, "Yatırımcı bölge kuruluşlarının 97 proje ile toplam 2 milyar 673 milyon liralık projesi devam ediyor. Bayburt'ta il kuruluşlarınca 61 proje yürütülüyor. Bu projelerin toplam tutarı 373 milyon 344 bin liradır. Yatırımcı bölge ve il kuruluşlarımız tarafından ilimizde yürütülen toplam 158 projenin toplam tutarı 3 milyar 47 milyon 220 bin liradır" dedi.



Projeler hakkında bilgiler veren Vali Epcim, "Tarım sektörüne yönelik bu projelerin toplam bedeli 995 milyon liradır. Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından ulaştırma alanında 1 milyar 657 milyon liralık 15 proje yürütülmektedir. Ayrıca ilimizde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 9, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 1, İller Bankası Bölge Müdürlüğü tarafından 2, Tapu ve Kadastro 24. Bölge Müdürlüğü tarafından 3, Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü tarafından 1 proje yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.



Bölge müdürlüklerinin 2019 yılı devam eden ve bitmiş yatırımların bütçelerinin anlatılmasından sonra sırasıyla tüm kurumlar yatırım ve bütçeleri hakkında görüş bildirdi.



Toplantıya Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Vali Yardımcısı Halit Benek, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, ilçe ve belde belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı. - BAYBURT