Son Dakika Haberleri: İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Malatya'da 2011 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Malatya'da 2011 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda Vali Aydın Baruş başkanlığında yapılan toplantıda yatırımcı kurum ve kuruluşların son durumu hakkında kurum yöneticileri sunum yaptı. Toplantının açılışında konuşan Vali Baruş 2019 yılı Malatya'daki kamu yatırımlarının genel değerlendirilmesini yaparak," Bu toplantının amacı ilimizde bölge müdürlüklerimize il müdürlüklerimiz tarafından yürütülen ve belediyelerimiz tarafından yürütülen yatırım çalışmalarının koordinasyon ve işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak. Yapılan çalışmalarında milletimizin hayrına ve insanlarımızın en güzel istifadesine sunulmak üzere çalışmalar ortaya koymak. Bu toplantıda öncelikle ilimizde 2018 yılında yürütülmüş olan yatırım çalışmalarının genel bir değerlendirmesini yapacağız 2019 yılı yatırım hakkında ödenekler belli olmadığı için henüz 2019 yılı yatırımları üzerinde detaylı bir görüşme olmayacak ancak yatırım programınız belli olur olmaz bir an önce yapılacak çalışmaların ihale hazırlıklarını tamamlayıp ihalesini gerçekleştirip işe koyulmak milletimizin ülkemizin sizde beklentileri budur " diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:55 Kaynak: İHA

Aydın, Malatya Valiliği, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir Seferde 5-6 Yavru Vermesiyle Bilinen Romanov Koyunlarıyla Köşeyi Dönmek İsterken, Dünyası Başına Yıkıldı Son Dakika! İzmir'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı

Akıncı Üssü Davasında Sanıklar İçin 79'ar Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi Romanya Dışişleri Bakanı Meleşcanu: Mart Başında Türkiye ile AB Arasında Zirve Planlıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 16:42:30. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]