İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Bilecik İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Bilal Şentürk başkanlığında Bilecik İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirildi.

Bilecik İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Bilal Şentürk başkanlığında Bilecik İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirildi.



İlçe kaymakamları, bölge ve il müdürleri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldığı toplantıda ilk olarak Bilecik Valisi Bilal Şentürk katılımcılara bilgi verdi. Şentürk, "İlimizde 2018 yılında 462 adet proje uygulanmıştır. 2018 sonu itibariyle bu projelerden 287 adedi bitirilmiş, 94 adedinde çalışmalar devam ediyor, 40 adedi ihale aşamasında, 41 adedine ise henüz başlanmamıştır. Bu projelerin toplam tutarı 1 milyar 277 milyon 177 bin TL'dir. 2018 yılı sonuna kadar toplam 414 milyon 181 bin TL harcanarak yüzde 95 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır" dedi.



"Bilecik'te devam eden işlerimiz küçük su işleri kapsamındadır"



Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Murat Gül ise, "Toplam sayımız 57 adet olup toplam proje tutarımız 356 milyon lira civarındadır. Önceki yıllarda bunun yaklaşık 115 milyon lirasını harcamış durumdayız. 2018 yılı için 73 milyon 355 bin liralık bir ödeneğimiz vardı onu tamamını harcamış durumdayız. Biten proje sayımız 14 fiziki gerçekleşmemiz de yüzde 71'dir. Bizim Bilecik'te devam eden işlerimiz küçük su işleri kapsamındadır. Bunlardan Gölpazarı Demirhanlar Göleti yüzde 46 seviyesindedir. Bayırköy içmali işimizi henüz ihale etmedik. Yatırım programımızda yer almakta. İnşallah 2019 yılı içerisinde Bayırköy Göleti içmali ve solunması işini ihale edeceğiz. Pazaryeri Dereköy yüzde 80'lik fiziki gerçekleşmesi bulunan girişimimizdir. İnhisar Çaltı göletimiz bugünde olduğu üzere gazetede yer almıştır. Çaltı göletimizin su tutma işlemi gerçekleştirilmişir ve göletimiz tamamlanmıştır. Küçük, ufak rötuşları vardır. Vana odasındaki birkaç imalatımız dışında tamamen su tutmuş vaziyetteyiz. Göletimizi tamamladık. İnhisar Tarpak göletimiz yüzde 95 seviyesinde olan bir işimizdir. Osmaneli Soğucakpınar göletimizi aynı şekilde tamamladık. Yaklaşık bundan 15-20 gün önce benzer şekilde bir haberi hep beraber aldık. Bu göletimizde de şuanda su tutma işlemini gerçekleştirmiş durumdayız. Savcı bey göletimizi bu sene içerisinde tamamladık. Yüzde 100 fiziki gerçekleşmesi olan bir işimiz. Yukarı çayla göletimiz de yeni başladık bu işimize 2018 yılı içerisinde gerçeklememiz yüzde 8'dir. Sabra göletimizde yine 2018 yılı içerisinde başladığımız bir işimiz ve yüzde 23'lük fiziki gerçekleştirmemiz söz konusudur" dedi.



"Bilecik ilimizde 20 adet yatırımımız var"



Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları 1. Bölge Müdür Vekili Levent Meriçli, Bilecik'te 20 tane yatırımlarının olduğunu ifade ederek, "Demiryolları olarak Bilecik ilimizde 20 adet yatırımımız var. Bunun 7 tanesini tamamladık, 5 tanesi devam etmektedir. Başlamayan 2 tane projemiz bulunmaktadır. 2 tane iptal edilen projemiz vardır. Bunlardan bir tanesi Bozüyük Lojistik Merkezi'dir. Bunu genel müdürlük yaptığı için genel müdürün projenin güncel değerini kaybetmesi nedeniyle iptal etmiştir. İhale aşamasında da 4 tane projemiz vardır. Koordinasyonu gerektirecek herhangi bir husus bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.



"2018 yılında Bilecik'te 2 adet yatırımımız mevcuttu"



Yüksek Hızlı Tren Bölge Müdür Yardımcısı Nuri Bekmezci ise, "Yüksek Hızlı Tren olarak Bilecik ilimizde 2 adet yatırımımız mevcuttu 2018 yılında. İkisi de yüzde 100 oranında gerçekleştirildi. Toplamda da 879 bin 539 TL harcama gerçekleştirildi. Genel müdürlük bazında da Bilecik il sınırında 2 tane projemiz vardı, bir tanesi tünel 26 adlandırılmış inşaat işi yüzde 32 oranında gerçekleşmesi var fiziki olarak ilerlemesi var. 2019 yatırımları henüz belli olmadığı için şuan net bir rakam veremiyorum. Bir diğer proje de Yenişehir- Osmaneli yüksek hızlı tren hattının proje çalışması. Onun da proje süreci tamamlandı. Şuanda ihalesi yapıldı sözleşme aşamasında" şeklinde konuştu.



"Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Afyon illerinde hizmet veriyoruz"



İller Bankası Bölge Müdürü Murat Karaçam, "Eskişehir Bölge Müdürlüğümüz olarak, merkez Eskişehir olarak Kütahya, Bilecik, Afyon illerinde hizmet veriyoruz. Eskişehir Bölge Müdürlüğümüz olarak 8 adet projeyle 1 adet içme suyu ve kanalizasyon, 3 adet alt yapı, 2 adet üst yapı ve 2 adet projeyle hizmetlerimizi belediyelerimize sunmaya devam ediyoruz. 2019 yılındaki projelerimizin toplam tutarı yaklaşık 48 milyon TL fiziki gerçekleşme oranı yüzde 74. Kanalizasyon ve içme suru sektöründe Gölpazarı ikmal inşaatımız kapsamında ihale bedeli yaklaşık 1 milyon 600 lira. Fiziki gerçekleşmesi tamamlanmış vaziyette yüzde 98. Yine alt yapı sektöründe Gölpazarı yol ve kaldırım inşaatı olarak ihale bedeli 4 milyon 280 bin lira olan işimizin fiziki gerçekleşmesi yüzde 98 civarında. Yine alt yapı sektöründe Bilecik merkez belediye asfalt ve parke taşı işinin fiziki gerçekleşmesi yüzde 51" dedi.



Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek ise, "Bilecik ilinde bizim 7 adet proje uygulamamız bulunmakta. Toplam değeri 11 milyon 105 bin TL. Önceki yıllar 1 milyar 250 milyon harcama, yılı ödeneği 3 milyon 250 bin. Dönem sonuna kadar toplam 8 milyon harcama yapıldı. 3 proje tamamlandı 7 proje devam etmektedir" şeklinde konuştu.



"228 bin 575 hektar ormanlık alanda orman kanalizasyon çalışmalarını tamamladık"



Orman Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü Yalçın Akın ise, Bilecik'te 228 bin 575 hektar ormanlık alanda orman kanalizasyon çalışmalarını tamamladıklarını ifade ederek, "Orman Bölge Müdürlüğümüz 3 ilimizi kapsamakta. Bilecik ilimizin yüzde 54'ü orman alanlarla kaplı. Burada sadece bir işletme müdürlüğüyle temsil ediliyoruz. Bilecik ilimizin 228 bin 575 hektar ormanlık alanında orman kanalizasyon çalışmalarını tamamladık. Bunun da 168 bin 830 hektarı orman olarak tapuya tescil edildi. 2018 yılında ilimizde 11 adet orman alanı 2 adet kırsal alanda yangında müdahale edildi Bilecik'te. Yangından da 5.51 hektar orman zarar gördü. Bir önceki yıla göre yazı ucuz atlattık diyebiliriz. 500 tane kuş yuvası ilimize asıldı. En önemli desteğimiz orman köylülerine, Orköy kredi desteği. 2018 yılında 30 aileye 870 bin lira toplamda 2018 yılında 1 milyon 55 bin lira kredi desteği sağladık" dedi.



"Bilecik'te 4 tane tabiat parkımız var"



Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Nezir Aydın, "Bölge müdürlüğümüz 5 ili kapsamakta. İlimizde 4 tane tabiat parkımız var. İlimizde koruma alanı olarak il oranla oranı binde 3 10 bin 430 dekar alan bulunmakta. Bu yıl Küçük Elmalı Tabiat Parkına ve Harmankaya Tabiat Parkına toplam 55 bin adet ziyaretçi olmuş. Bu yıl yatırım faaliyetlerimize gelince 5 adet yatırım faaliyetlerimiz vardı. Toplam 915 bin lira yatırımımız oldu. En büyük projemizden birisi 800 günlük bir yatırım projemiz sarı ihale yapılmış projemiz. Küçük Elmalı Tabiat Parkımızı tamamen turizm haline getirmek istiyoruz. Şuan ki durumumuz şuan ki ödeneklerimiz 700 bin lirayı bitirdik. Bu projemiz içerisinde alt yapımız var trafosu, su deposu. Mimari projelerimiz var kır lokantası, su sporları tesisi, mescit gibi. İskelelerimiz var, spor alanlarımız var. Bir ikinci önemli projemiz Harmankaya Tabiat Parkımızdı. Ortalama kuruluştan beri 2 milyon gibi bir harcama yaptık. Bu ilk ödeneğimizle özellikle ziyaretçi girişlerini emniyet altına almak için seyir serası yapmaktı" dedi.



"2018 yılı içerinde 20 milyon gibi bir destekleme sağlamışız"



Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise, yapmış olduğu açıklamada, "Desteklemeler konusunda bakanlık olarak kırsal kalkınmanın desteklenmesi ekonomik yatırımların gerçekleştirilmesi kapsamında 2018 yılı içerinde 20 milyon gibi bir destekleme sağlamışız. Bunun dışında tarımın biraz daha katma değerinin arttırılması ve birim alanlarının verimlerinin arttırılması anlamında tarımsal sanayinin geliştirilmesi ile ilgili özellikle özel idare, sanayi odası ve diğer kurumlarla birlikte oluşturulmasıyla ilgili çalışmalarımız var. Onun dışında hayvan hastalıklarıyla ilgili, bitki hastalıklarıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İlimizi hem kıymetli topraklarından dolayı hem de rakıma baktığımız zaman 100 rakımla 2 bin rakım arasında değişen üretim aşamaları mevcut" ifadelerini kullandı.



"İlimizde toplam 9 projemiz var"



TEİAŞ 6. Bölge Müdürlüğü İşletme Müdürü Hakan Gür, "Bölge müdürlüğümüz merkezimiz Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Uşak illerini kapsıyor. Toplamda 26 adet indirici olarak tabir ettiğimiz trafo merkezimiz konumuza ait. İlimizde toplam 9 projemiz var. Bunların toplam bedeli 35 milyon 125 bin TL. 2018 bitçe tahsisimiz 1 milyon 659 bin TL. Önceki yıllarda 9 bin TL gibi ufak bir harcamamız var. 2018 yılı için 39 bin 855 TL gibi bir harcama yaptık. Oldukça düşük bir gerçekleşme oranımız var. Tamamlanan projemiz henüz yok. Bu 9 projeden 1 tanesi devam ediyor, 8 tanesi ihale aşamasında. Şuan henüz bir ihale yapılmış değil. Devam eden projemiz Gölpazarı merkezimizde bulunan trafo merkezimiz ihalesi yapıldı, yer teslimi yapıldı sözleşme süremiz 2019'un sonu inşallah bitireceğiz" dedi.



"2019 yıllarında planlanan proje sayımız toplam 12'dir"



Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürü Sadık Yıldırım ise, "Bölgemizde Kadastro Müdürlüğümüz olarak paftaların yenilenmesi ve güncellenmesi projelerini yürütmekteyiz. 2019 yıllarında planlanan proje sayımız toplam 12dir. Bu projelerimizden 2 tanesini 2018 yılında kabul çalışmalarını bitirerek sonuçlandırmış bulunmaktayız. Bir projemizin de önümüzdeki hafta kabulünü yapmak suretiyle sonuca ulaşacağız" ifadelerine yer verdi.



"Bilecik il sınırları içerisinde 2018 yılında 2 adet projemiz var"



Son olarak konuşma yapan MTA Bölge Müdür Vekili Mehmet Aksu ise, "MTA Bölge Müdürlüğü olarak Bilecik il sınırları içersinde 2018 yılında 2 adet projemiz vardır. Bu projelerimizden bir tanesi görüldüğü üzere doğal taş sağlığını jeoteknik ve atık sorunlarını belirlenmesi projesi olup bu projenin devamı genel müdürlüğümüzün uygun gördüğü zaman dilimlerinde ve illerde uygulanabilen bir projedir. Bilecik ilinde bu projemiz uygulanmış. Diğer bir projemiz ise Bilecik, Eskişehir ve Bursa illerini içerisine alan jeotermal aramaları projemizdir. Bu projemiz kapsamında Bilecik Gölpazarı civarında 4 adet sondaj çalışması yaptık. 2 adet sondaj çalışmalarının yeri il özel idaremiz tarafından daha önceden yaptırılan etüt çalışmalarında belirlenen noktalar olmuş. Maalesef istenilen neticeler alınamamıştır. Diğer 2 sondajımızda da istenilen sonuçları alamadık. En son sondajımızı dün itibariyle 782 metreyle tamamladık. Şuan için elde ettiğimiz ısı değeri 22,5 derece. Ama MTA'nın bir hedefi vardır. Kabullenebilenler içerisinde bulamamakta bir riski kabul etmektir. Orada bunun olmadığını eğer olsaydı Gölpazarı, Vezirhan beldesi arasındaki sahada düşünülen proje için çok güzel çalışma olacaktı. Ama maalesef mümkün olmadı. İleri ki yıllarda bir dahaki projede görüşmek üzere" dedi. - BİLECİK

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