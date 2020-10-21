İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

21.10.2020 18:37
İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı, System.String[]

2020 Yılı dördüncü il koordinasyon kurulu toplantısı Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar Başkanlığında Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.

2020 Yılı dördüncü il koordinasyon kurulu toplantısı Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar Başkanlığında Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.

2020 Yılı yatırım ve faaliyet programının değerlendirildiği toplantıda yatırımcı bölge müdürleri yapılan yatırım ve çalışmaları online eşliğinde sunumunu yaparak, devam eden projelerin son durumu hakkında bilgi verdi.

Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Bedirhan İmamoğlu, kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı bölge müdürleri, ildeki kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile STK başkanları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mahmut Çuhadar, "2020 Yılında, Adıyaman'da merkezi ve yerel yönetim olarak 28, kamu kurum ve kuruluşlarınca 278 proje uygulanmıştır. Bu projelerin toplam tutarı yaklaşık 7,9 milyardır. 2020 yılı programı 1milyar lira olup, 2020 yılında yaklaşık 620 milyon lira harcama yapılmış ve yüzde 61,5'lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır" dedi.Yatırımcı kuruluşların 2020 yılı programlarında küçüklü büyüklü 233 adet işin yer aldığını belirten Vali Çuhadar, "Proje bedeli 7.8 milyar lira olan bu işler için önceki yıllarda yaklaşık 911 milyon lira harcanmıştır. 2020 Yılında ise 915 milyon milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş olup, 3. dönem itibariyle bu ödeneğin 579 milyon harcanmıştır. Bu harcamayla ulaşılan nakdi gerçekleşme düzeyi yüzde 63,3'dür. Belediyelerimizin ise programlarında bulunan 45 adet işin proje bedeli 119 milyon liradır. Bu işler için 2020 yılında 91 milyon lira ödenek kullandırılması öngörülmüş ve 3. dönem itibariyle yaklaşık 40 milyon lira harcama yapılarak yüzde 44'lük nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2020 yılında yapılan çalışmalar sonucunda toplam 278 adet projenin 70 tanesi bitirilmiş, 129 proje devam etmekte, 76 proje ihale ve sözleşme aşamasında, 3 proje ise tasfiye edilmiştir" diye konuştu.

Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığındaki il koordinasyon kurulu toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ve temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapılması, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - ADIYAMAN

İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Mahmut Çuhadar, Yatırımcı, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

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