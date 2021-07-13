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İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

13.07.2021 16:07
İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı, System.String[]

2021 Yılı 2. dönem 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında valilik konferans salonunda gerçekleştirildi.

2021 Yılı 2. dönem 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında valilik konferans salonunda gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı bölge müdürleri, ildeki kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile STK başkanları katıldı.

Yapılan toplantıda, il genelinde uygulanmakta olan ve yapılması planlanan yatırımlar değerlendirilirken, merkez ve ilçelerde yürütülen proje ve yatırımların son durumları hakkında ilgili kurum amirleri ile bölge müdürlerinden detaylı bilgiler alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mahmut Çuhadar, "2021 Yılı 2. dönem itibarıyla, ilimizde merkezi ve yerel yönetim olarak 29 kamu kurum ve kuruluşunca 265 proje uygulanmaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 11.1 milyar liradır. 2021 yılı programı 1.3 milyar lira olup, 2021 yılı 2. dönem itibariyle 513 milyon lira harcama yapılmış ve yüzde 39'luk nakdi gerçekleşme sağlanmıştır "dedi.

Yatırımcı kuruluşların 2021 yılı programlarında küçüklü büyüklü 219 adet işin yer aldığını söyleyen Vali Mahmut Çuhadar, "Proje bedeli yaklaşık 11 milyar lira olan bu işler için önceki yıllarda 1.6 milyar lira harcanmıştır. 2021 yılında ise 1,1 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş olup, 2021 yılı 2. dönem itibariyle bu ödeneğin 495 milyon lirası harcanmıştır. Bu harcamayla ulaşılan nakdi gerçekleşme düzeyi yüzde 42'dir. Belediyelerimizin ise programlarında bulunan 46 adet işin proje bedeli yaklaşık 190 milyon liradır. Bu işler için 2021 yılında yaklaşık 147 milyon lira ödenek kullandırılması öngörülmüş ve 2. dönem itibariyle 17 milyon lira harcama yapılarak yüzde 12'lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2021 yılında yapılan çalışmalar sonucunda toplam 265 adet projenin 29 tanesi bitirilmiş, 139 proje devam etmekte, 97 proje ihale ve sözleşme aşamasındadır" diye konuştu.

Vali Mahmut Çuhadar başkanlığındaki il koordinasyon kurulu toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ve temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapılması ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - ADIYAMAN

İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Süleyman Kılınç, Mahmut Çuhadar, Yatırımcı, Kamu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika


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