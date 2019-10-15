İl Koordinasyon Kurulu Vali Ustaoğlu başkanlığında yapıldı

Trabzon İl Koordinasyon Kurulu'nun 2019 Yılı 4. Toplantısı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapıldı.



Toplantıya Vali Ustaoğlu'nun yanı sıra Vali Yardımcısı Bünyamin Gezer, Trabzon Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleri katıldı.



2019 yılı içerisinde yapılan ve yapılmakta olan faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda bir konuşma yapan Vali Ustaoğlu, "2019 yılı içerisinde yatırımcı kuruluşlarımız 10 ana ve değişik alt sektörlerde toplamda 13.5 Milyar TL proje tutarı olan 379 proje üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu projeler için 2019 yılında genel idare, döner sermaye ve mahalli idare bütçelerinden toplam 1.9 Milyar TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu tahsis edilen ödeneğin Ekim ayı sonu itibariyle 1.4 Milyar TL'si harcanarak yüzde 75 nakdi yüzde 62 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. İlimizde bu dönem kamu yatırımlarına yapılan harcamaya göre kuruluşlar bazında ilk üç sırayı Karayolları Bölge Müdürlüğü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü almaktadır. Yatırımlarımız ilimizde yılsonuna kadar devam edecektir. Önümüzdeki iki buçuk aylık dönemi verimli bir şekilde değerlendirip hedeflediğimiz noktaya ulaşacağız" dedi.



Vali Ustaoğlu'nun faaliyetleri değerlendirmesinden ardından toplantı kurum müdürlerinin sunumlarıyla devam etti. - TRABZON