Son Dakika Haberleri: İl Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

İl Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

2018 yılı 4. Dönem, 2019 yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığında yapıldı.

İl Koordinasyon Toplantısı Yapıldı, System.String[]
2018 yılı 4. Dönem, 2019 yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığında yapıldı.

İl Özel İdaresi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda, tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgiler verildi.

Yozgat'a genel bütçe yatırımı olarak 2018 yılında, 7 milyar 171 milyon lira proje bedelli, toplam 317 projenin bulunduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamada; "2018 yılı ödeneği 1 milyar 58 milyon lira olup, 896 milyon lira harcama yapıldı ve nakdi gerçekleşme oranı yüzde 85. Bu 317 projeden 134 tanesi tamamlanmış, 124 proje ise devam ediyor. 29 proje ihale aşamasında olup, 30 projeye ise henüz başlanılmamıştır. Mahalli idareler noktasında ise 280 milyon lira proje bedelli 158 adet projemiz mevcut. Yıl ödeneği 241 milyon lira. 2018 yılında 202 milyon lira harcama yapıldı ve nakdi gerçekleme oranı yüzde 84. Bu 158 projeden 122'si tamamlandı, 32 projede ise çalışmalar devam ediyor. 2 proje ihale aşamasında ve 2 projeye ise henüz başlanılmadı."

Toplantıda daha sonra yatırımcı kurum ve kuruluş müdürleri, 2018 yılı sonu itibariyle yatırımları hakkında bilgiler verdi. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:29 Kaynak: İHA

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